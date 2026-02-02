Nella mattinata di lunedì 2 febbraio 2026, una tubatura principale che attraversa una struttura privata tra Tor Tre Teste e Tor Sapienza si è rotta, lasciando senza acqua vaste zone di Roma Est. La rottura ha provocato immediati allagamenti sulla via Prenestina e l’interruzione dell’erogazione idrica in tutto il quadrante circostante. Non appena ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Acea, che hanno iniziato immediatamente i lavori di riparazione.

Il danno ha avuto un impatto significativo: secondo quanto riportato dal presidente del V Municipio, Mauro Caliste, ogni secondo andavano persi circa 75 litri d’acqua, con un totale che ha superato i 50.000 litri. Data la gravità della situazione, il Municipio ha deciso di chiudere alcune scuole dell’infanzia e asili nido lungo l’asse di via Prenestina fino a piazza Lodi, per garantire la sicurezza dei bambini e degli operatori scolastici.

Interventi in corso e difficoltà operative

I lavori per il ripristino dell’erogazione idrica continuano senza sosta. Cinque squadre di Acea sono al lavoro, coordinandosi con vigili del fuoco e polizia locale per gestire anche la viabilità nella zona interessata. Il presidente Mauro Caliste ha sottolineato come la tubatura danneggiata sia una condotta principale dell’asse della Prenestina, rendendo l’intervento complesso e delicato. L’obiettivo, ha ribadito, è ripristinare l’erogazione dell’acqua già dal pomeriggio, o al più tardi in serata.

Nel frattempo, per ridurre i disagi alla popolazione, è stato attivato un servizio di autobotti gestito da Acea. Il rifornimento straordinario può essere richiesto al numero verde 800.130.335 e le autobotti sono già presenti in diverse zone strategiche, tra cui piazza del Pigneto, via Filarete, via Rovigo d’Istria e via Davide Campari.

Scuole chiuse e misure di supporto

A causa della sospensione idrica, diverse scuole dell’infanzia e asili nido restano chiusi. Tra queste figurano Birago, Deledda, Giulio Cesare, I Bambini Nel Mondo, L’Albero dei Bambini, L’Ape Birichina (infanzia e nido), M. Romiti, Marcucci, Pisacane, Toti, Trilussa e altre. La chiusura temporanea è stata decisa per tutelare alunni e personale, in attesa del ripristino dell’acqua.

Acea ha inoltre predisposto autobotti per garantire il rifornimento in casi di emergenza. Le operazioni proseguono senza interruzioni, con l’obiettivo di riportare la situazione alla normalità entro la serata. Le autorità locali continuano a monitorare l’evoluzione dei lavori, mentre residenti e attività della zona devono affrontare una giornata di disagi e precauzioni straordinarie.