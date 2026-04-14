Quando tornerà il caldo? Nel fine settimana alta pressione in rimonta con sole e clima mite
Il prossimo fine settimana si preannuncia all’insegna del bel tempo su gran parte dell’Italia, grazie al ritorno dell’alta pressione dopo una fase di instabilità che caratterizzerà i giorni precedenti. Sabato 18 e domenica 19 aprile offriranno infatti condizioni tipicamente primaverili, con temperature gradevoli che potranno raggiungere anche i 23-24°C in diverse zone del Paese.
Sabato stabile e soleggiato: giornata ideale all’aperto
La giornata di sabato sarà probabilmente la più stabile del weekend. L’alta pressione in rimonta garantirà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi da nord a sud, con un clima piacevole e un’aria limpida favorita da correnti settentrionali.
Si tratterà di condizioni perfette per attività all’aperto, escursioni o gite fuori porta. Solo nelle ore pomeridiane potranno comparire alcuni addensamenti nuvolosi lungo l’Appennino centro-settentrionale e sulle Prealpi. In queste aree non si esclude qualche breve rovescio, tipico della stagione, ma si tratterà di fenomeni isolati e di breve durata, destinati a esaurirsi entro la serata.
Domenica più variabile: aumenta il rischio di temporali
Il quadro meteorologico di domenica sarà leggermente più incerto, pur mantenendo temperature miti. L’arrivo di correnti un po’ più fresche in quota favorirà infatti una maggiore variabilità, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.
Nel corso della giornata, e in particolare nelle ore pomeridiane, la nuvolosità tenderà ad aumentare nelle zone interne e montuose, dove potranno svilupparsi temporali anche di una certa intensità. Questi fenomeni potrebbero localmente estendersi alle pianure vicine, prima di un miglioramento generale in serata.
Temperature miti e clima primaverile su tutta Italia
Nonostante qualche episodio instabile, il weekend sarà caratterizzato da un clima nel complesso molto gradevole. Le temperature si manterranno su valori tipici della tarda primavera, rendendo il contesto ideale per godersi attività all’aperto.
In sintesi, si prospetta un fine settimana positivo dal punto di vista meteorologico, con una prevalenza di sole e solo qualche disturbo pomeridiano, più probabile nella giornata di domenica. Un assaggio di bella stagione, con tutte le caratteristiche della primavera ormai inoltrata.