Un viaggio in treno che si trasforma in un incubo. Momenti di panico hanno sconvolto i passeggeri a bordo del treno Bologna-Porretta nella serata di lunedì 3 febbraio. A causare il caos, una bravata irresponsabile compiuta da tre giovani che hanno svuotato un estintore all’interno di una carrozza, diffondendo una fitta nube di polvere tossica.

I viaggiatori, ignari e colti di sorpresa, hanno iniziato a tossire e a manifestare difficoltà respiratorie, costringendo alcuni di loro a ricorrere alle cure mediche. La situazione ha richiesto l’intervento immediato della Polizia Ferroviaria di Bologna, allertata dal capotreno e da alcune segnalazioni dei presenti.

La fuga dei responsabili

Dopo aver compiuto l’atto vandalico, i tre giovani, di 18, 19 e 19 anni, si sono rapidamente allontanati dalla scena a bordo di un’autovettura, nella speranza di farla franca. Tuttavia, un testimone ha notato i loro movimenti sospetti e ha riferito di averli visti avvicinarsi al convoglio con un estintore in mano, per poi salire, svuotarlo e fuggire velocemente.

Indagini e identificazione

Grazie alle testimonianze raccolte e alle rapide indagini della Polfer, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario dell’auto utilizzata per la fuga. L’uomo, una volta contattato, ha confermato che la vettura era in uso al figlio, residente a Casalecchio di Reno. Le forze dell’ordine hanno quindi individuato l’auto e i tre responsabili, trovandoli ancora in possesso dell’estintore ormai svuotato.

Una volta fermati, i tre ragazzi sono stati condotti presso gli uffici della stazione di Bologna Centrale, dove sono stati identificati e denunciati a piede libero. Le accuse mosse nei loro confronti sono gravi: interruzione di pubblico servizio, lesioni e getto pericoloso di cose.