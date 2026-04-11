Le hanno trovate a ballare la lap dance e a intrattenere i clienti in un night club a Olbia. Nulla di troppo anomalo, se non fosse che tra loro c’erano anche ragazzine minorenni. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, il blitz dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia risale a qualche settimana fa. Ai militari è bastato poco per capire che non si trovavano davanti delle professioniste adulte, ma delle ragazze giovanissime.

Il locale è stato chiuso e ora sul caso indagano due Procure, quella di Tempio e quella dei minori di Sassari. Sull’inchiesta c’è il massimo riserbo essendo coinvolte delle minorenni. L’unico elemento che trapela al momento è la chiusura del night, su disposizione del Questore di Sassari, è che operava come circolo privato. All’interno dell’insegna, oltre a trovare le minori, le forze dell’ordine avrebbero identificato anche alcuni pregiudicati, italiani e stranieri. Il 30 marzo scorso è scattata così la chiusura del locale, gestito da un cittadino ucraino. Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini del commissariato di Olbia.