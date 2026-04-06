Il rimorchio non è un semplice accessorio dell’auto, ma vero e proprio veicolo soggetto a regole precise stabilite dal Codice della strada. L’articolo 56 lo definisce come mezzo destinato a essere trainato da autoveicoli, distinguendolo in diverse categorie in base a peso, dimensioni e utilizzo.

Accanto ai rimorchi tradizionali esistono anche i semirimorchi e i cosiddetti carrelli appendice. Questi ultimi rappresentano un’eccezione: non sono considerati veicoli autonomi, ma parte integrante dell’auto. Per questo motivo non necessitano di una targa propria e non richiedono una patente diversa rispetto a quella del veicolo trainante.

Diverso è il caso degli altri rimorchi, che devono essere dotati di targa, assicurazione e revisione indipendente. Anche la patente richiesta varia in base alla massa complessiva del mezzo. Informarsi prima di mettersi alla guida è fondamentale per evitare sanzioni e problemi legali.

Differenze tra rimorchio e carrello appendice

La distinzione tra le varie tipologie di rimorchio è cruciale per rispettare la legge. I carrelli appendice, spesso utilizzati per trasporti leggeri, devono riportare la stessa targa del veicolo e vengono revisionati insieme ad esso.

I rimorchi più pesanti, invece, richiedono maggiore attenzione: oltre alla documentazione completa, devono rispettare limiti specifici legati alla capacità di traino dell’auto. Anche il carico deve essere distribuito in modo corretto e fissato adeguatamente, per evitare rischi durante la marcia.

Molti automobilisti sottovalutano queste differenze, esponendosi a multe anche elevate. La normativa, infatti, è molto chiara e non ammette interpretazioni: ogni violazione può comportare conseguenze significative.

Limiti di velocità e sanzioni: cosa cambia con il rimorchio

Quando si guida un’auto con rimorchio, la legge considera il veicolo alla stregua di un autocarro, con regole più restrittive. I limiti di velocità cambiano sensibilmente: sulle autostrade non si possono superare gli 80 km/h, mentre sulle strade extraurbane il limite scende a 70 km/h. Nei centri abitati resta fissato a 50 km/h.

Il mancato rispetto di questi limiti comporta sanzioni severe. Le multe possono partire da circa 173 euro e arrivare fino a oltre 3.000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione. A queste si aggiungono la decurtazione dei punti patente e, nei casi più gravi, la sospensione.

Rischio revoca patente: quando scatta la sanzione più grave

La violazione più pericolosa riguarda il superamento dei limiti di velocità oltre i 60 km/h. In caso di recidiva nel biennio, la normativa prevede la revoca della patente di guida, una delle sanzioni più pesanti per gli automobilisti.

Oltre alla velocità, altre infrazioni comuni riguardano il carico non fissato correttamente, il superamento delle dimensioni consentite e l’uso di dispositivi non omologati, come il gancio traino.

Per evitare problemi, è fondamentale conoscere le caratteristiche del proprio rimorchio e rispettare tutte le disposizioni previste.