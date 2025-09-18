Un grave episodio si è verificato in un condominio di Catania, dove un 71enne ha rischiato di perdere la vita a causa di un incendio divampato nel suo appartamento. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe acceso dei fuochi all’interno della propria abitazione per praticare un rito satanico. Tuttavia, le fiamme sarebbero sfuggite rapidamente al suo controllo, alimentate anche da liquido infiammabile che lui stesso avrebbe sparso per il rito. La presenza di sette bombole di gas nell’appartamento ha reso la situazione estremamente pericolosa, con il rischio concreto di un’esplosione che avrebbe potuto coinvolgere l’intero palazzo.

A intervenire sul posto sono stati gli agenti del commissariato Borgo Ognina insieme ai vigili del fuoco. Entrati nell’abitazione invasa dal fumo, hanno trovato il 71enne in forte stato di disorientamento e con difficoltà respiratorie. L’uomo è stato immediatamente soccorso e portato fuori dall’appartamento, quindi trasferito in ospedale per accertamenti. Per fortuna non ha riportato ferite, ma le sue condizioni hanno destato preoccupazione a causa del fumo inalato.

I ritrovamenti e le indagini

Una volta spente le fiamme e messo in sicurezza l’edificio, i poliziotti hanno effettuato un’accurata ispezione dell’appartamento. La scena che si è presentata davanti ai loro occhi ha confermato la natura rituale dell’incendio. Una stanza, interamente tinteggiata di rosso, conteneva un tavolo trasformato in altare, su cui erano disposti una piramide di legno, statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia, un libro di stregoneria e diversi amuleti. In un ripostiglio, invece, sono stati rinvenuti una balestra, un machete e un bastone di legno artigianale con lama affilata, strumenti che hanno ulteriormente allarmato gli investigatori.

Al termine dell’operazione, il 71enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato denunciato per incendio doloso e tentata strage. L’intera abitazione, insieme agli oggetti rituali e alle armi sequestrate, è stata posta sotto sigillo.