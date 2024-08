Ritorno dalle vacanze da bollino rosso tra traffico e temperature roventi

L’ultimo weekend di agosto è notoriamente un weekend dedicato al grande controesodo. Sono infatti milioni gli italiani che tra oggi, sabato 31 agosto, e domani, domenica 1 settembre, si metteranno in auto per tornare a casa dalle ferie. Sono previsti quindi bollini rossi sia sulle strade. Ed attenzione anche al grande caldo, con le temperature ampiamente sopra le medie del periodo e intense soprattutto nelle città.

Che weekend sarà? Traffico da bollino rosso per il controesodo e temperature roventi

Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di ieri fino a domenica 1 settembre. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 8 alle 16 e domani dalle 7.00 alle 22.00.