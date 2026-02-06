Alcune aggressioni sono avvenute nel quartiere San Lorenzo, a Roma, dove nel giro di pochi giorni le vittime sarebbero una donna, che transitava in bici insieme al figlio e che è stata colpita con un pugno, e in precedenza una minorenne e due operatrici dell’Ama. A renderlo noto è la capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Laura Cartaginese.

“Dalle ricostruzioni – spiega- emerge una situazione allarmante: un soggetto già segnalato per comportamenti violenti, più volte individuato dalle forze dell’ordine, che nonostante gli interventi è tornato rapidamente in strada, rendendo evidente la fragilità degli strumenti oggi a disposizione per prevenire nuove aggressioni. La sicurezza – prosegue – è un diritto fondamentale e non può essere messa in secondo piano. Non è tollerabile che soggetti ritenuti pericolosi tornino immediatamente in strada dopo aggressioni ripetute”.

Anche per il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Stefano Erbaggi e i consiglieri municipali di FdI, Paolo Holljwer e Sandra Bertucci “continuare a ignorare l’allarme sociale che arriva da San Lorenzo significa alimentare tensioni e abbandonare un quartiere simbolo della città. San Lorenzo merita sicurezza, rispetto e politiche sociali efficaci, non operazioni di facciata”.