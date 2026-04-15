Una scia di rapine ha messo in allarme il quadrante sud di Roma, dove nel giro di un mese sono stati messi a segno diversi colpi ai danni di esercizi commerciali. Il modus operandi è sempre lo stesso: pistola puntata contro i commercianti, richiesta immediata dell’incasso e fuga rapida a bordo di moto o scooter.

Le denunce raccolte finora sono salite a otto, grazie alle segnalazioni presentate sia alla polizia che ai carabinieri. In un primo momento si pensava all’azione di due rapinatori, ma le indagini hanno portato a una svolta importante.

Una banda organizzata e ben coordinata

Gli investigatori hanno infatti accertato che dietro i colpi ci sarebbe una banda composta da quattro uomini. I malviventi agiscono a coppie, cambiando di volta in volta la composizione del gruppo per rendere più difficile la loro identificazione.

Le testimonianze delle vittime descrivono soggetti intorno ai trent’anni, con accento romano, determinati e particolarmente freddi durante le azioni. In un caso, un commerciante è stato anche colpito al volto con il calcio della pistola dopo aver tentato di reagire.

Colpi tra negozi, supermercati e farmacie

I bersagli dei rapinatori sono diversi: negozi, supermercati, farmacie e persino un autolavaggio. Tra le zone colpite figurano quartieri come Torrino, Spinaceto ed Eur, dove la banda ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione.

In alcuni episodi i malviventi hanno agito senza nemmeno scendere dal mezzo, mentre in altri casi hanno scelto strategie diverse, come attendere l’orario di chiusura per colpire con maggiore facilità. Particolarmente significativa è stata una rapina avvenuta a Casal Brunori, dove i banditi sono riusciti a fuggire a piedi sfruttando percorsi secondari e sentieri poco frequentati.