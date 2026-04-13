La scorsa domenica a Roma, in un supermercato di via Monte Cervialto, in zona Val Melaina, una cassiera è stata minacciata con un coltello e aggredita da un uomo, un 43enne romano con precedenti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha acquistato nel supermercato una lama di 20 centimetri. Pochi minuti dopo è rientrato minacciando la cassiera di consegnargli 500 euro. Mentre conteggiava l’incasso, la cassiere è stata aggedita dall’uomo, ancora armato di coltello. A quel punto sono interventuti immediatamente gli uomini della vigilanza del supermercato, che sono riusciti a disarmare e a immobilizzare l’aggressore. Il 43enne è stato infine arrestato dai carabinieri della stazione Roma Città Giardino per il reato di tentata rapina aggravata. L’uomo è stato portato in caserma, in attesa del processo per direttissima.