Una domenica segnata dalla paura a Piana del Sole, nella zona sud della Capitale, nei pressi della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Una violenta esplosione ha provocato il crollo di due palazzine, generando panico tra i residenti.

Secondo le prime informazioni, almeno due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno avviato le operazioni di soccorso per estrarre altre persone rimaste intrappolate sotto le macerie. La deflagrazione ha avuto un impatto devastante sull’area circostante, rendendo necessario un intervento immediato e coordinato.

Danni, sfollati e indagini sulle cause

L’esplosione ha causato danni significativi anche agli edifici vicini, costringendo circa 70 persone a lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. I primi accertamenti indicano come possibile causa una fuga di gas proveniente da una bombola di GPL. Sul luogo dell’incidente è stato dispiegato un imponente dispositivo di emergenza, con squadre provenienti da diverse zone della città, unità specializzate e cani da ricerca.

Le tre strutture coinvolte hanno subito la distruzione completa delle pareti, mentre detriti e calcinacci hanno colpito anche le auto parcheggiate. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta per verificare la presenza di altri eventuali coinvolti, mentre testimoni e immagini diffuse sui social documentano la drammaticità dell’accaduto.