Nella mattinata di lunedì 9 marzo, un gruppo di operai, al lavoro per ristrutturare un locale a Roma, in zona Ostiense, si è imbattuto in alcuni resti umani. Dopo la macabra scoperta, avvenuta all’interno di un cantiere in via delle Sette Chiese, il geometra incaricato dei lavori ha subito segnalato il ritrovamento alla polizia, intervenuta sul posto con gli agenti della Scientifica che hanno posto sotto sequestro l’area ed effettuato i rilievi del caso.

Le ossa ritrovate all’interno del locale sono state immediatamente messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo quanto stabilito dal medico legale, i resti umani risalirebbero a diversi anni fa. Al momento, mentre si cerca di ricostruire a chi appartengano le ossa ritrovate, non si esclude alcuna ipotesi investigativa.