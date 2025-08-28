Un uomo di 69 anni è stato arrestato a Roma con l’accusa di rapina impropria e indebito utilizzo di carte di credito. La vicenda è iniziata lo scorso 25 agosto, quando il presunto ladro ha approfittato di un momento di raccoglimento durante la messa in una parrocchia di via Populonia, nel quartiere San Giovanni. Approfittando della distrazione dei fedeli, l’uomo avrebbe sottratto la borsa di una donna che si trovava in chiesa insieme al marito.

Con la refurtiva, il 69enne si è subito allontanato e ha iniziato a utilizzare le carte di credito per compiere numerosi acquisti nei negozi e in un supermercato della zona, accumulando spese per oltre 200 euro. La sua fuga, tuttavia, è stata più breve del previsto. La coppia derubata, infatti, si è accorta dei movimenti sospetti sul conto bancario e, grazie al tracciamento, è riuscita a risalire agli spostamenti del ladro, intercettandolo poco dopo all’uscita di un supermercato.

L’inseguimento e l’arresto

Quando i coniugi hanno tentato di fermarlo, l’uomo ha reagito con violenza, dandosi alla fuga in direzione di piazza Galeria. Durante la corsa, per allontanare i due inseguitori, il 69enne ha lanciato contro di loro bottiglie di vetro e sampietrini, nel tentativo di guadagnare tempo. Nel frattempo, i coniugi erano in contatto con il 112, che ha inviato sul posto diverse pattuglie della polizia.

La fuga si è conclusa in corrispondenza del sottopassaggio di via Marco Polo, dove gli agenti hanno finalmente bloccato l’uomo, ponendo fine alla sua corsa. Dagli accertamenti successivi è emerso che sul 69enne pendevano già due ordini di rintraccio per reati analoghi, a conferma di una lunga storia di episodi simili. Ora l’uomo si trova in stato di arresto e dovrà rispondere delle accuse di rapina impropria e utilizzo indebito di strumenti di pagamento elettronici.