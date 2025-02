La Russia è in crisi economica, esercito e marina perdono i pezzi: ecco perché Vladimir Putin manda in campo il suo drone Donald Trump per costringere il presidente della Ucraina, Zelensky, a una pace ignominiosa sotto il tallone americano.

Un esempio lampante delle condizioni della marina russa è stato dato di recente dall’incidente di cui è stata vittima una nave di Pia russa. Secondo Julian Borger del Guardian, l’incendio di una nave spia russa mette in luce le pessime condizioni della flotta del Mediterraneo.

L’incidente rivela che la presenza marittima russa nella zona è in uno stato di abbandono e disordine, sostengono fonti occidentali.

Un incendio a bordo di una nave spia russa al largo delle coste siriane, scrive Borger, ha evidenziato il pessimo stato della marina russa, mentre la sua presenza nel Mediterraneo è in bilico, affermano analisti e servizi di sicurezza occidentali.

Per la Russia navi vecchie mezzo secolo

La Kildin, varata 55 anni fa, si è trovata nei guai al largo delle coste siriane, quando fiamme e un denso fumo nero sono stati visti uscire dal suo fumaiolo e ha issato due palle nere sull’albero maestro, il che significa che l’equipaggio non aveva più il controllo della nave.

La nave ha avvisato un mercantile battente bandiera togolese nelle vicinanze, il Milla Moon, che non era in grado di governare e gli ha intimato di tenersi ad almeno 2 km di distanza. L’equipaggio russo si radunò sul ponte di poppa del Kildin e scoprì le scialuppe di salvataggio, ma non chiese aiuto e, dopo cinque ore passate a combattere l’incendio, il Kildin riavviò i motori e riprese a navigare.

Secondo i servizi di sicurezza occidentali, la nave si trovava nel Mediterraneo orientale per monitorare gli eventi in Siria dopo la caduta, a dicembre, dell’alleato di Mosca Bashar al-Assad, mentre la marina russa iniziava a spostare equipaggiamenti militari fuori dalla parte del porto di Tartus da essa controllata.

Un altro incendio due mesi fa

Fonti occidentali hanno sostenuto che l’incendio di Kildin, seguito da un altro incendio divampato due mesi prima sulla fregata missilistica russa Admiral Gorshkov, ha rivelato che la presenza marittima russa nella zona è in uno stato di degrado e disordine. Hanno affermato che, nello stesso momento in cui il Kildin era in difficoltà, altre due navi militari russe, le navi da sbarco Ivan Gren e Aleksandr Otrakovsky, erano temporaneamente alla deriva senza controllo della navigazione.

Michael Kofman, esperto dell’esercito russo presso il Carnegie Endowment for International Peace, ha affermato che gli incidenti avvenuti sulle navi militari russe non sono una novità e non si limitano al Mediterraneo.

“La Marina russa ha storicamente dovuto affrontare problemi di manutenzione e prontezza. Gli incendi non sono rari. “Le operazioni stanno senza dubbio mettendo a dura prova la flotta russa che sta invecchiando e che non dispone di strutture di manutenzione e supporto adeguate”, ha affermato Kofman.

Questi problemi potrebbero aggravarsi ulteriormente se i nuovi governanti di Damasco, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), privassero la Russia dell’uso della base di Tartus. Finora Mosca ha mantenuto un punto d’appoggio nella Siria post-Assad, a Tartus e nella base aerea di Khmeimim, ma le intenzioni a lungo termine del nuovo governo per quanto riguarda le forze che hanno contribuito a mantenere il regime di Assad al potere per decenni non sono chiare.

La scorsa settimana, l’HTS ha annullato un contratto del 2019 con una società russa, ponendo fine al suo controllo sul porto commerciale di Tartus, che Mosca sperava sarebbe diventato un hub da 500 milioni di dollari per l’esportazione di prodotti agricoli russi nel Medio Oriente. Ciò rappresenta un cattivo presagio per la base navale, ha affermato Sidharth Kaushal, ricercatore senior sul potere marittimo presso il Royal United Services Institute (Rusi) di Londra.

“La cancellazione dell’accordo commerciale è la scritta sul muro per la Marina, dato quanto fossero strettamente collegate le posizioni commerciali e strategiche”, ha affermato Kaushal.

Secondo lui, la perdita di Tartus trasformerebbe i problemi cronici della flotta russa in una crisi.

“La marina russa, dopo la guerra fredda, non era stata costruita per resistere”, ha detto Kaushal. “Costruirono imbarcazioni più piccole che potevano costruire più rapidamente e le caricarono pesantemente di missili. Ciò è molto utile se si stanno difendendo le proprie acque costiere, ma [su lunghe distanze] più piccola è l’imbarcazione, più acuti sono i problemi di manutenzione”.

Ha aggiunto: “Questo è, ed è sempre stato, un problema per i russi, ma la questione diventerà molto più significativa alla luce della potenziale perdita di Tartus”.

Mosca sta cercando delle alternative nel Mediterraneo, ma tutte le opzioni sono problematiche, secondo un articolo pubblicato questo mese da Rusi e scritto da Kaushal e dal comandante Edward Black, ex ufficiale subacqueo addetto allo sminamento della Royal Navy, ora ricercatore ospite presso l’istituto.

L’Algeria è un alleato di lunga data della Russia, ma le attività di Mosca in Mali, dove i mercenari del gruppo Wagner sostengono una giunta militare, hanno creato una frattura tra i due paesi.

Durante la guerra civile in Sudan, l’anno scorso la Russia ha cambiato alleanza, passando dalle Rapid Support Forces alle Sudan Armed Forces, in una mossa che la maggior parte degli osservatori ritiene mirata ad assicurarsi l’uso di Port Sudan sul Mar Rosso. Tuttavia, l’accesso da lì al Mediterraneo è subordinato all’utilizzo del Canale di Suez e i negoziati con le autorità sudanesi sono falliti.

Una terza opzione sarebbe la Libia orientale, dove due porti, Tobruk e Bengasi, sono sotto il controllo di un generale sostenuto dalla Russia, Khalifa Haftar, e si stima che nella regione siano già presenti circa 2.000 mercenari russi.

Secondo lo studio Rusi, una base russa in Libia è l’alternativa più probabile a Tartus, ma sottolinea che ciò renderebbe la flotta russa mediterranea in difficoltà ostaggio di Haftar e dei suoi futuri alleati, e sarebbe quindi irto di rischi politici per Mosca