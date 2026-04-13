Erano circa le 23 di sabato 11 aprile 2026, quando un uomo è salito sui tetti a ridosso del centro di Ravenna e, dopo essersi denudato, ha cominciato a scagliare tegole. Alla fine è stato bloccato dalle forze dell’ordine e sottoposto a Tso. Di origine magrebina, regolare e già seguito dal centro di salute mentale, è stato subito raggiunto da alcuni parenti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti: ma al loro arrivo, le Volanti della polizia non lo hanno trovato nel punto indicato.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo sul tetto di un’abitazione di via Fiume Montone Abbandonato all’angolo con via Tarlazzi dove, lanciando tegole in strada, stava mettendo in pericolo i passanti oltre che se stesso. L’area è stata subito transennata e chiusa al traffico. Sul posto sono giunte pure pattuglie di carabinieri e guardia di Finanza oltre ai vigili del fuoco e agli operatori del 118. Alla fine, grazie a una complessa opera di mediazione durata un paio di ore, l’uomo è sceso, è stato preso in carico dai sanitari e portato in ospedale.