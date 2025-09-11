È stato fermato un 25enne originario del Mali per lo stupro della 18enne avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. L’uomo, richiedente asilo e ospite della onlus Fratelli di San Francesco, è stato bloccato mercoledì notte dai carabinieri della Compagnia di San Donato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Lodi guidata da Laura Pedio. A incastrarlo sarebbe stato il dna. Il fermo dovrà essere convalidato dal gip. Nel corso di una conferenza stampa, la procuratrice ha spiegato che i reati contestati sono violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa, per le circostanze e il luogo in cui è avvenuta l’aggressione, e lesioni per i danni subiti dalla vittima. Pedio ha inoltre sottolineato la piena collaborazione della onlus che ospitava il giovane: “Il direttore ha collaborato attivamente con gli investigatori, ci ha fatto entrare, prendere tamponi genetici, ci ha fornito le telecamere e ci ha aiutato nell’identificazione del fermato. Riteniamo che gli elementi acquisiti siano sufficienti per ritenerlo responsabile dei fatti”. La procuratrice ha infine lanciato un appello agli amministratori locali, invitandoli a garantire un numero adeguato di telecamere funzionanti sulle strade per facilitare le indagini.