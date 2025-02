Domani, mercoledì 5 febbraio, sono previsti scioperi che interesseranno sia il trasporto ferroviario regionale in Lombardia che il personale degli aeroporti a livello nazionale.

Sciopero Trenord

Il sindacato ORSA Ferrovie ha proclamato uno sciopero di 23 ore che inizierà alle ore 3:00 del 5 febbraio e terminerà alle ore 2:00 del 6 febbraio. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi disagi per i viaggiatori dei treni regionali, suburbani, aeroportuali e a lunga percorrenza gestiti da Trenord. Le motivazioni dello sciopero includono l’indisponibilità dell’azienda a risolvere criticità legate alla normativa di lavoro e ai riconoscimenti economici.

Saranno garantiti i servizi minimi nelle seguenti fasce orarie:

Mattina: 6:00 – 9:00

Sera: 18:00 – 21:00

I treni con partenza prevista dopo le ore 6:00 e dopo le ore 18:00 viaggeranno, a condizione che l’arrivo sia previsto entro le ore 9:00 ed entro le ore 21:00. Al di fuori di queste fasce, potrebbero verificarsi cancellazioni o ritardi. In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (Malpensa Express), con partenze da Milano Cadorna in via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero del trasporto aereo

Sempre il 5 febbraio, è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore del trasporto aereo, proclamato dalle sigle sindacali Flai Trasporti e Servizi e USB Lavoro Privato. Questo sciopero interesserà numerosi aeroporti su tutto il territorio italiano, tra cui:

Bergamo

Bologna

Cagliari

Catania

Ciampino

Crotone

Cuneo

Fiumicino

Lamezia Terme

Malpensa

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Salerno

Torino

Venezia

Verona

A livello locale, il personale di SEA Prime operante presso l’aeroporto di Milano Linate sciopererà dalle 12:00 alle 16:00.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato che saranno garantiti i voli nelle seguenti fasce orarie di tutela:

7:00 – 10:00

18:00 – 21:00

In base al Regolamento Europeo n. 261 del 2004, in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea è tenuta a offrire ai passeggeri una prenotazione su un volo alternativo o il rimborso completo del biglietto. Inoltre, deve fornire assistenza, inclusi pasti, bevande, eventuale sistemazione in hotel e trasferimenti da e per l’aeroporto, se necessario.