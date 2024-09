Scontro tra due auto a Sanata Maria di Sala, morto un ragazzo

Un giovane è morto e due sono feriti – uno gravemente – in un incidente avvenuto poco prima dell’una di notte lungo la SR 15 a Santa Maria di Sala (Venezia) in cui sono state coinvolte due automobili.

Le prime notizie

Le squadre dei vigili del fuoco di Mira (Venezia) con i volontari di Mirano hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una finita rovesciata e l’altra in un canale di scolo, e hanno estratto le persone, che sono state prese in cura dal personale del Suem. Il medico ha dovuto dichiarare la morte di un giovane; gli altri due feriti sono stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.