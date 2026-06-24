Negli ultimi anni la dieta chetogenica è diventata una delle strategie alimentari più popolari al mondo. C’è chi la sceglie per perdere peso, chi per migliorare la composizione corporea e chi per tenere sotto controllo la glicemia.

Ma ora nuove ricerche stanno esplorando il potenziale della dieta keto in ambiti molto diversi, dal diabete di tipo 2 alla salute mentale. Alcuni studi pubblicati nel 2026 suggeriscono che una drastica riduzione dei carboidrati potrebbe influenzare positivamente il metabolismo, migliorare il controllo degli zuccheri nel sangue e persino contribuire a ridurre alcuni sintomi della depressione resistente ai trattamenti.

Gli esperti invitano comunque alla prudenza: si tratta di risultati promettenti ma ancora preliminari, che richiedono ulteriori conferme prima di modificare le linee guida ufficiali.

Cos’è la dieta chetogenica e perché se ne parla così tanto

La dieta chetogenica si basa su un principio semplice: ridurre drasticamente l’assunzione di carboidrati e aumentare quella di grassi di qualità, mantenendo un apporto adeguato di proteine.

Quando i carboidrati diventano molto scarsi, l’organismo entra in uno stato metabolico chiamato chetosi. In questa condizione il corpo inizia a utilizzare prevalentemente i grassi come fonte energetica, producendo molecole chiamate corpi chetonici.

Questo cambiamento metabolico è alla base della perdita di peso spesso osservata nelle persone che seguono questo schema alimentare. Tuttavia, alcuni ricercatori ritengono che i benefici possano andare oltre il dimagrimento.

Uno studio collega la dieta keto a un miglioramento della depressione resistente

Una delle ricerche più sorprendenti degli ultimi mesi riguarda la salute mentale. Uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Psychiatry ha coinvolto 88 adulti affetti da depressione resistente ai trattamenti, una condizione in cui i sintomi persistono nonostante le terapie convenzionali.

I partecipanti sono stati divisi in due gruppi. Uno ha seguito una dieta chetogenica con meno di 30 grammi di carboidrati al giorno, mentre l’altro ha adottato un regime alimentare differente ricco di composti vegetali.

Dopo sei settimane, entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti, ma chi aveva seguito la dieta keto ha registrato una riduzione leggermente maggiore dei sintomi depressivi.

Gli autori dello studio sottolineano che non si può parlare di cura per la depressione, ma il risultato suggerisce che il metabolismo energetico potrebbe avere un ruolo importante nella salute del cervello.

Negli ultimi anni diverse ricerche hanno evidenziato un legame tra infiammazione cronica, resistenza insulinica e disturbi dell’umore. La dieta chetogenica potrebbe agire proprio su alcuni di questi meccanismi.

Diabete di tipo 2: la dieta keto potrebbe favorire la remissione

Uno degli ambiti in cui la dieta chetogenica sta attirando maggiore attenzione è il diabete di tipo 2. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the Endocrine Society, un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati potrebbe aiutare alcuni pazienti a migliorare significativamente il controllo glicemico.

La ricerca ha coinvolto persone con diabete di tipo 2 che hanno seguito per 12 settimane una dieta chetogenica oppure una dieta povera di grassi.

Entrambi i gruppi hanno perso peso, ma chi seguiva la dieta keto ha mostrato miglioramenti più marcati nella funzionalità delle cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina.

I ricercatori hanno osservato una riduzione dei livelli di proinsulina, un indicatore associato allo stress delle cellule pancreatiche.

Secondo gli autori, limitare l’assunzione di carboidrati potrebbe consentire al pancreas di lavorare in modo più efficiente, migliorando il controllo della glicemia e favorendo, in alcuni casi, una remissione del diabete.

Il controllo della glicemia potrebbe migliorare anche senza farmaci

Il potenziale della dieta chetogenica sul metabolismo del glucosio è stato confermato anche da una ricerca pubblicata su Nature Communications. In questo caso gli scienziati hanno osservato il comportamento di modelli animali con livelli elevati di zucchero nel sangue.

Gli animali sottoposti a una dieta simile alla keto hanno mostrato un ritorno a valori glicemici normali rispetto a quelli che continuavano a seguire un’alimentazione ricca di carboidrati.

Inoltre, l’associazione tra dieta chetogenica ed esercizio fisico ha prodotto miglioramenti particolarmente interessanti nella capacità aerobica e nella risposta metabolica.

Anche se i risultati ottenuti negli animali non possono essere automaticamente trasferiti all’uomo, rappresentano un ulteriore tassello nella comprensione degli effetti della chetosi sul metabolismo.

Perché la riduzione dei carboidrati può influire sul diabete

Quando si consumano meno carboidrati, il corpo necessita di quantità inferiori di insulina per gestire la glicemia. Questo meccanismo può risultare particolarmente vantaggioso nelle persone con resistenza insulinica, una delle principali caratteristiche del diabete di tipo 2.

Diversi studi precedenti avevano già evidenziato come le diete low-carb possano contribuire alla riduzione dell’emoglobina glicata, uno dei parametri più utilizzati per valutare il controllo glicemico nel lungo periodo.

Inoltre, la perdita di peso frequentemente associata alla dieta keto può migliorare ulteriormente la sensibilità all’insulina.

I possibili benefici non significano che sia adatta a tutti

Nonostante l’interesse crescente, gli esperti ricordano che la dieta chetogenica non è una soluzione universale. Seguire un regime molto povero di carboidrati richiede una pianificazione accurata per evitare carenze nutrizionali e garantire un corretto apporto di vitamine, minerali e fibre.

Molte persone trovano difficile mantenere questo schema alimentare nel lungo periodo, soprattutto perché limita fortemente alimenti molto comuni come pane, pasta, riso, cereali e numerosi tipi di frutta.

Proprio la sostenibilità rappresenta uno dei principali interrogativi ancora aperti. Diversi nutrizionisti sottolineano che qualsiasi strategia alimentare produce benefici solo se può essere mantenuta nel tempo senza compromettere la qualità della vita.

Cosa dice davvero la scienza oggi

Le evidenze più recenti indicano che la dieta chetogenica potrebbe offrire vantaggi interessanti in alcune condizioni metaboliche e, forse, anche in alcuni disturbi della salute mentale.

Gli studi pubblicati nel 2026 suggeriscono possibili benefici sul controllo della glicemia, sulla funzionalità pancreatica e sui sintomi della depressione resistente ai trattamenti.

Tuttavia, gli stessi ricercatori invitano alla cautela. Le ricerche disponibili sono ancora relativamente limitate e non consentono di affermare che la dieta keto rappresenti una cura per il diabete o per la depressione.

Quello che emerge con chiarezza è che il legame tra alimentazione, metabolismo e salute generale è molto più complesso di quanto si pensasse fino a pochi anni fa.

Per chi soffre di diabete, prediabete o altre patologie metaboliche, qualsiasi cambiamento alimentare importante dovrebbe essere discusso con il proprio medico o con un professionista della nutrizione.

La dieta keto è destinata a restare protagonista?

L’interesse scientifico nei confronti della dieta chetogenica continua a crescere. Se inizialmente era considerata soprattutto uno strumento per dimagrire, oggi viene studiata per i suoi possibili effetti sul metabolismo, sul sistema nervoso e persino sull’invecchiamento.

Serviranno studi più lunghi e con un numero maggiore di partecipanti per capire se i benefici osservati finora saranno confermati nel tempo. Nel frattempo, una cosa appare sempre più evidente: l’alimentazione può influenzare profondamente la salute, e la ricerca continua a scoprire nuovi collegamenti tra ciò che mangiamo e il funzionamento del nostro organismo.