“Bimbi strappati alla famiglia, crimine nazista”, “Se i figli sono dello Stato è dittatura”, “Assistenti sociali dei minori sequestrano bambini” sono alcune delle frasi scritte con una vernice rossa, apparse a Vasto, in Abruzzo, con attacchi anche al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Le frasi sono state dipinte vicino alla struttura protetta dove si trovano i bambini della cosiddetta “famiglia nel bosco” e in luoghi della città come i muri di recinzione della Questura, la scuola primaria ‘Martella’, la sede dei Servizi sociali in via Bosco e la chiesa dell’Incoronata. C’è sconcerto e perplessità tra la popolazione di Vasto per quanto accaduto nella notte.