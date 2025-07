A Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, un episodio singolare ha scosso la tranquilla routine di un quartiere residenziale. Cindy, un piccolo maltese dal pelo riccio, era stato affidato temporaneamente da un’amica a una donna del posto, che lo ospitava nel proprio giardino. Tuttavia, nel pomeriggio di ieri, il cagnolino è improvvisamente scomparso, lasciando la padrona temporanea nel panico. Poco dopo, una telefonata ha rivelato l’inquietante verità: una giovane voce maschile chiedeva 450 euro in cambio della restituzione del cane.

“Se vuoi rivedere il cane, prepara 450 euro”, è stata la minaccia diretta ricevuta dalla donna, che si è subito insospettita. Compreso che si trattava di un vero e proprio tentativo di estorsione, la donna ha immediatamente contattato i Carabinieri componendo il 112, raccontando nei dettagli quanto stava accadendo.

Il blitz e l’arresto del giovane estorsore

I militari della stazione locale, presa visione della gravità del fatto, hanno pianificato un appostamento strategico per cogliere in flagrante il responsabile. Dopo aver concordato un finto incontro per la restituzione del cane e il pagamento del riscatto, è scattato il blitz. Il presunto rapitore si è presentato sul luogo dell’appuntamento, ignaro di essere osservato.

Pochi istanti dopo è stato fermato e arrestato: si tratta di un ragazzo incensurato di 16 anni, residente nella zona. Il giovane è stato trasferito nel centro di accoglienza per minori dei Colli Aminei. Non solo: è stato anche denunciato il padre, ritenuto complice nell’organizzazione dell’estorsione. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di tentata estorsione. Fortunatamente, Cindy è stata liberata senza danni e ha potuto fare ritorno a casa giusto in tempo per la cena, mettendo fine a una vicenda assurda ma a lieto fine.