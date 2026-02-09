Avrebbe segregato in casa la compagna per almeno dieci giorni, sottoponendola a continue violenze fisiche e psicologiche e abusando di lei. Sono le gravissime accuse contestate a un uomo di 35 anni di Sassari, arrestato in flagranza dai carabinieri nella notte di venerdì dopo l’intervento nell’abitazione.

La vittima è una giovane di 25 anni, fidanzata dell’indagato, trovata dai militari in condizioni drammatiche. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell’appartamento, la ragazza appariva in evidente stato di choc: era terrorizzata, provata e presentava numerosi lividi su tutto il corpo.

Ai soccorritori avrebbe raccontato di essere stata insultata, picchiata e torturata più volte, riportando anche bruciature e lesioni gravi. Secondo il suo racconto, l’uomo l’avrebbe persino sfigurata utilizzando dell’acido. Dopo l’arresto, il 35enne è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia, durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere.