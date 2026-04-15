Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata senza vita nella notte in via Logudoro, a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe precipitata dalla terrazza di un’abitazione, ma gli inquirenti non escludono nessuna pista, compresa quella dell’omicidio. L’allarme è stato dato da un uomo di 88 anni, proprietario dell’immobile, dove la vittima risultava ospite da qualche tempo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, successivamente, i carabinieri, che hanno avviato i rilievi. La donna sarebbe caduta dal terzo piano dello stabile in circostanze ancora da chiarire, come precisato dagli investigatori.

Sono giunti anche i militari del Nucleo Investigativo di Cagliari per effettuare accertamenti sia nell’area del ritrovamento sia all’interno dell’abitazione. Il medico legale ha eseguito un primo esame esterno. La procura ha disposto l’autopsia all’ospedale Brotzu. Proseguono le indagini e le audizioni dell’anziano e dei conoscenti della vittima.