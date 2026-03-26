Il semaforo con luce bianca è una delle novità più discusse nel campo della mobilità intelligente. Pensato per supportare la guida autonoma, potrebbe rivoluzionare il traffico urbano rendendolo più fluido e sicuro.

La storia del semaforo

I semafori hanno percorso una lunga strada dall’Ottocento a oggi. Dal primo dispositivo installato a Londra nel 1868 con bracci meccanici e lampade a gas, fino ai semafori elettrici negli Stati Uniti, il sistema a tre colori – rosso, giallo e verde – si è consolidato negli anni Venti. Con il tempo, l’uso di computer e sensori ha permesso di adattare i tempi del verde e del rosso al traffico reale. Ora, l’innovazione guarda ai semafori “bianco”: una luce pensata per indicare incroci gestiti dai veicoli autonomi e dai sistemi digitali di coordinamento. Come spiega Luigi Di Matteo di Aci, il bianco permette ai veicoli connessi di comunicare tra loro e con l’infrastruttura, ottimizzando il passaggio agli incroci e migliorando fluidità e tempi di attesa.

Cos’è il semaforo con luce bianca

Il semaforo con luce bianca è un nuovo tipo di segnalazione stradale progettato per comunicare direttamente con i veicoli a guida autonoma. A differenza dei classici colori rosso, giallo e verde, la luce bianca indica che il controllo del traffico è gestito dai sistemi intelligenti dei veicoli.

Come funziona la luce bianca

Quando il semaforo mostra la luce bianca:

le auto autonome comunicano tra loro

il traffico viene coordinato in modo automatico

i guidatori umani devono semplicemente seguire il flusso

Questo sistema riduce:

tempi di attesa

errori umani

congestione

Perché può rivoluzionare il traffico

Il principale vantaggio della luce bianca è l’ottimizzazione dei flussi di traffico. Studi dimostrano che:

si riducono gli ingorghi

aumenta la sicurezza

migliora l’efficienza urbana

In pratica, il semaforo diventa “intelligente” e lascia più controllo agli algoritmi.

Quando arriverà sulle strade

Attualmente il sistema è in fase di test in alcune città e università. La diffusione su larga scala dipenderà da:

sviluppo della guida autonoma

aggiornamento delle infrastrutture

normative

Non è ancora una realtà diffusa, ma potrebbe arrivare nei prossimi anni.

Cosa cambia per gli automobilisti

Per chi guida:

nessun cambiamento immediato

ma in futuro meno stress e traffico

Per le auto autonome: