Semaforo con luce bianca: cos’è, come funziona e perché cambierà il traffico
Il semaforo con luce bianca è una delle novità più discusse nel campo della mobilità intelligente. Pensato per supportare la guida autonoma, potrebbe rivoluzionare il traffico urbano rendendolo più fluido e sicuro.
La storia del semaforo
I semafori hanno percorso una lunga strada dall’Ottocento a oggi. Dal primo dispositivo installato a Londra nel 1868 con bracci meccanici e lampade a gas, fino ai semafori elettrici negli Stati Uniti, il sistema a tre colori – rosso, giallo e verde – si è consolidato negli anni Venti. Con il tempo, l’uso di computer e sensori ha permesso di adattare i tempi del verde e del rosso al traffico reale. Ora, l’innovazione guarda ai semafori “bianco”: una luce pensata per indicare incroci gestiti dai veicoli autonomi e dai sistemi digitali di coordinamento. Come spiega Luigi Di Matteo di Aci, il bianco permette ai veicoli connessi di comunicare tra loro e con l’infrastruttura, ottimizzando il passaggio agli incroci e migliorando fluidità e tempi di attesa.
Cos’è il semaforo con luce bianca
Il semaforo con luce bianca è un nuovo tipo di segnalazione stradale progettato per comunicare direttamente con i veicoli a guida autonoma. A differenza dei classici colori rosso, giallo e verde, la luce bianca indica che il controllo del traffico è gestito dai sistemi intelligenti dei veicoli.
Come funziona la luce bianca
Quando il semaforo mostra la luce bianca:
- le auto autonome comunicano tra loro
- il traffico viene coordinato in modo automatico
- i guidatori umani devono semplicemente seguire il flusso
Questo sistema riduce:
- tempi di attesa
- errori umani
- congestione
Perché può rivoluzionare il traffico
Il principale vantaggio della luce bianca è l’ottimizzazione dei flussi di traffico. Studi dimostrano che:
- si riducono gli ingorghi
- aumenta la sicurezza
- migliora l’efficienza urbana
In pratica, il semaforo diventa “intelligente” e lascia più controllo agli algoritmi.
Quando arriverà sulle strade
Attualmente il sistema è in fase di test in alcune città e università. La diffusione su larga scala dipenderà da:
- sviluppo della guida autonoma
- aggiornamento delle infrastrutture
- normative
Non è ancora una realtà diffusa, ma potrebbe arrivare nei prossimi anni.
Cosa cambia per gli automobilisti
Per chi guida:
- nessun cambiamento immediato
- ma in futuro meno stress e traffico
Per le auto autonome:
- maggiore coordinamento
- migliore gestione degli incroci