Il 31 gennaio scorso, la polizia locale di Monza ha multato un senzatetto sorpreso a chiedere l’elemosina agli automobilisti fermi in coda all’incrocio tra via Leoncavallo e via Boito. Nel verbale, gli agenti hanno specificato che l’uomo, utilizzando un bicchiere di plastica, “suscitava la pietà altrui e impediva la libera fruizione degli spazi”. La sanzione, prevista dal regolamento comunale, ha sollevato diverse polemiche.

Una vita di difficoltà

L’uomo multato, originario della Romania, vive da anni a Monza in condizioni di estrema difficoltà. Ha subito l’amputazione di una gamba e si muove con le stampelle, cercando di sopravvivere chiedendo qualche spicciolo ai passanti in diversi punti della città. La multa di circa 300 euro è una somma insostenibile per lui e ha attirato l’attenzione di chi lo conosce e lo aiuta.

La solidarietà di un cittadino

La vicenda ha suscitato indignazione, in particolare da parte del geometra Gianandrea Caravatti, che da anni supporta l’uomo in difficoltà. Caravatti si è offerto di pagare la multa, ma ha espresso amarezza per la mancanza di sensibilità dimostrata dagli agenti. “Quell’uomo è una persona mite e gentile. Non fa del male a nessuno, non intralcia il traffico, non disturba. Mi vergogno di essere monzese davanti a questa vicenda”, ha dichiarato.