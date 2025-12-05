Una semplice visita al centro commerciale si è trasformata in un’esperienza drammatica per una 28enne della provincia di Napoli. La giovane, arrivata al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano per alcuni acquisti, è stata improvvisamente avvicinata da tre uomini mentre parcheggiava. Secondo quanto denunciato, uno di loro avrebbe estratto un coltello intimandole: “Vieni con noi, sennò ti uccidiamo”. Sola e terrorizzata, la ragazza è stata costretta a seguirli fino a un’auto dove è stata caricata con la forza.

Il sequestro e la violenza

I sequestratori hanno guidato verso una zona isolata di campagna, lontana da abitazioni e passanti. È qui, in pieno giorno, che la vittima ha denunciato di aver subito la violenza sessuale. Terminato l’incubo, i tre l’hanno riportata nel parcheggio da cui l’avevano prelevata, lasciandola in stato di totale shock. La giovane è riuscita a chiedere aiuto e a farsi accompagnare in ospedale, dove è scattato immediatamente il codice rosso e sono stati attivati supporto medico e psicologico.

Le indagini in corso

La denuncia della 28enne è ora al vaglio del Commissariato di Giugliano, che ha aperto un’indagine urgente. Gli investigatori stanno analizzando le immagini della videosorveglianza interna ed esterna del centro commerciale per ricostruire gli spostamenti della vittima e individuare i suoi assalitori. Le forze dell’ordine stanno inoltre raccogliendo testimonianze e verificando ogni possibile traccia utile a identificare il gruppetto responsabile del sequestro e della violenza.