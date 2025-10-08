Tragedia a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre. Un uomo di 71 anni è morto dopo essersi lanciato dal balcone del suo appartamento al sesto piano, in via Puricelli Guerra, mentre stava subendo uno sfratto. L’episodio è avvenuto intorno alle 9, quando l’ufficiale giudiziario e l’avvocato dell’anziano erano arrivati sul posto per eseguire il provvedimento. L’uomo, visibilmente provato, avrebbe compiuto il gesto estremo all’improvviso, senza dare modo di intervenire. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. In casa è stato trovato un biglietto di addio.

L’uomo, divorziato, era moroso rispetto ai canoni di locazione e aveva già più volte ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario. Questa volta la procedura era divenuta esecutiva tanto che sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per la riconsegna dell’appartamento alla proprietà.