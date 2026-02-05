Un uomo di 64 anni si è ucciso alla vista degli ufficiali giudiziari che sono arrivati a casa per eseguire lo sfratto. È successo a Sarzana, la notizia è stata anticipata dalla Nazione e dal Secolo XIX. Tutto è successo ieri sera nel centro storico di Sarzana.

Disagio psichico e problemi di fragilità emotiva

L’uomo abitava da solo e più di una volta aveva manifestato disagio e problemi di fragilità. Da tempi i proprietari dell’appartamento avevano avviato l’iter burocratico per lo sfratto e ieri si sono presentati accompagnati dall’ufficiale giudiziario. A quel punto l’uomo si è barricato in casa e si è ferito varie volte all’addome con un coltello.

Le urla dell’uomo hanno portato a una richiesta di intervento da parte del 118 che ha inviato medico e infermiere, una pubblica assistenza e le volanti della polizia del commissariato di Sarzana. I soccorritori hanno tentato a lungo di fermare la forte emorragia causata dalle ferite. Inutili i soccorsi.

“Si resta sbigottiti di fronte alla tragedia di Sarzana – ha scritto la senatrice spezzina di Italia Viva Raffaella Paita in una nota -. E’ un dramma della solitudine, della casa, della fragilità, del disagio sociale. Vicende che tolgono il fiato e cui, purtroppo, assistiamo sempre più spesso. Il governo aveva annunciato un piano casa che come sempre è caduto nel vuoto”.