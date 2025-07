Salvatore Caputo, 62 anni, ex campione paralimpico di tennis in carrozzina, si è visto recapitare una richiesta di pagamento da parte della Asl di Lecce per una visita medica mai effettuata. L’appuntamento, prenotato nel 2017 e previsto per il 2019, non era stato disdetto, e sei anni dopo è arrivato il sollecito per un importo di 40 euro. La vicenda, riportata dal Corriere del Mezzogiorno, ha suscitato sorpresa e indignazione da parte di Caputo: “È vergognoso che dopo sette anni – afferma – la Asl mi chieda di pagare il ticket di una prestazione mai erogata, ma che avevo dimenticato di disdire a causa del lungo tempo trascorso da quando era stata fatta la richiesta”.

La replica della Asl di Lecce

Interpellata sull’accaduto, la Asl di Lecce ha spiegato attraverso l’ANSA che i recuperi dei crediti rappresentano un obbligo per le pubbliche amministrazioni. Il mancato annullamento delle prenotazioni da parte degli utenti è infatti una delle cause di inefficienza nel sistema sanitario, già sotto pressione. Tuttavia, la Asl ha anche chiarito che ogni segnalazione viene presa in carico e verificata, e che eventuali errori o disfunzioni segnalati dai cittadini portano solitamente alla cancellazione delle sanzioni. Il caso di Caputo sarà esaminato nel dettaglio e, come avviene di prassi, potrebbe essere archiviato se verranno riscontrate irregolarità o incongruenze.