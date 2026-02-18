Stava tagliando legna nel bosco vicino alla sua abitazione in località Pianello, nel territorio di Ome (Brescia), quando si è ferito gravemente a una gamba con la motosega. Vittima dell’incidente è Bruno Ferrari, 79 anni, residente del posto. Dopo essersi procurato la profonda ferita, l’uomo ha tentato di raggiungere autonomamente il pronto soccorso più vicino guidando la propria auto, ma non è riuscito ad arrivare a destinazione.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 17 febbraio. Non vedendolo rientrare a casa, i familiari si sono preoccupati e hanno deciso di andare a cercarlo nella zona in cui si trovava a lavorare. Poco dopo hanno individuato la sua vettura ferma sul ciglio della strada.

Il ritrovamento e le cause della morte

Quando i parenti hanno trovato l’anziano, era ormai esanime, accasciato sul volante dell’auto. Immediata la chiamata ai soccorsi: gli operatori del 118 stavano per iniziare le manovre di rianimazione, ipotizzando inizialmente un malore improvviso. Solo in un secondo momento è stata notata la profonda ferita alla gamba, che ha chiarito la dinamica dell’accaduto.

Secondo i sanitari di AREU, l’uomo avrebbe perso conoscenza a causa del forte sanguinamento provocato dal taglio, finendo poi fuori strada mentre cercava aiuto. Una tragedia avvenuta in pochi minuti, che non ha lasciato scampo al 79enne.