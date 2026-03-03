Due uomini, di 39 e 24 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per truffa ai danni di un’anziana residente nella zona di Castelfranco Veneto (Treviso) alla quale avevano sottratto gioielli per 23mila euro, oltre a denaro contante, fingendosi avvocati incaricati di “curare” la figlia della donna coinvolta in un grave incidente stradale. La storia ha però un lito fine: uno dei due truffatori è stato bloccato dai militari alla stazione ferroviaria di Padova, il secondo in quella di Firenze, dove era stato fatto scendere dalla Polfer da un treno ad alta velocità. Preziosi e contanti sono stati interamente recuperati e riconsegnati alla vittima del raggiro.