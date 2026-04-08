Un aereo della compagnia Tap Air Portugal è stato costretto al rientro poco dopo il decollo dall’aeroporto di Londra Gatwick a causa di un incendio provocato da una sigaretta elettronica. Secondo quanto dichiarato da Aviation Herald, l’incidente si è verificato l’8 febbraio 2026 e ha coinvolto un volo che doveva trasportare i passeggeri dall’aeroporto di Londra Gatwick a Porto, in Portogallo. Il volo è però durato appena 13 minuti.

L’origine dell’incendio

A distanza di due mesi dalla vicenda, l’Ufficio portoghese per la prevenzione e le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari (GPIAAF) ha fatto luce sulla questione: l’equipaggio di cabina nella parte posteriore del jet aveva rilevato un forte odore di bruciato durante il decollo. L’origine dell’incendio è stata immediatamente identificata, dopo che gli operatori avevano trovato un bagaglio a mano riposto nella cappelliera in fiamme. Le fiamme sono state subito domate e i servizi di emergenza hanno accolto il jet al suo arrivo a Londra. “Prima del volo per Porto è stato effettuato un controllo di sicurezza. La causa dell’incendio è stata individuata in una sigaretta elettronica trovata nel bagaglio a mano”, ha sottolineato la GPIAAF tramite una nota.