Dodici persone sono state arrestate in tutta Italia con l’accusa di far parte del gruppo suprematista e neonazista denominato “Werwolf Division”. Le accuse includono associazione con finalità di terrorismo, propaganda e istigazione all’odio per motivi razziali, etnici e religiosi, oltre alla detenzione illegale di armi da fuoco. Contestualmente, sono state eseguite 13 perquisizioni domiciliari.

Obiettivi terroristici e minacce contro la premier

Secondo gli inquirenti, il gruppo rappresentava una “vera e propria cellula organizzata” già operativa, in grado di compiere attentati con modalità simili a quelle dei “lone wolves” suprematisti o jihadisti. Tra gli obiettivi discussi nei loro incontri vi erano gravi attentati, compresi quelli contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un economista del World Economic Forum. Gli indagati avrebbero pianificato azioni violente e la cosiddetta “epurazione dei traditori del movimento”.

La struttura del gruppo

Il nome “Werwolf” richiama un’organizzazione di resistenza delle Schutzstaffel (SS) durante la Seconda Guerra Mondiale, creata per compiere atti di sabotaggio contro gli Alleati. All’epoca, l’unità era guidata da Heinrich Himmler e altri alti ufficiali nazisti.

In chiave moderna, la “Werwolf Division” reclutava nuovi membri attraverso canali Telegram, come “Werwolf Division Discussioni” e “Movimento Nuova Alba”, quest’ultimo più ristretto e utilizzato per pianificare azioni violente. Oltre all’attività online, il gruppo svolgeva incontri in presenza e volantinaggi nel Bolognese. Gli affiliati si definivano un gruppo “segreto” composto da pochi membri fidati, pronti a passare all’azione.

L’inchiesta partita da un volantino

L’indagine, condotta dalla Digos di Bologna e Napoli, è partita nel 2022 dal ritrovamento di un volantino “esplosivo” diffuso in Emilia. Il volantino raffigurava un uomo con una “skullmask” e il simbolo nazista del sole nero, accompagnato da una citazione estremista di Dominique Venner. Il messaggio incitava alla distruzione del regime liberale e alla ricostruzione di un nuovo ordine. Questo documento conteneva il link al canale Telegram del gruppo, che ha permesso agli investigatori di avviare una complessa operazione di monitoraggio e identificazione.