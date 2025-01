Diverse persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente di una seggiovia in un impianto sciistico dei Pirenei spagnoli, ad Astún, in provincia di Huesca. Secondo le prime notizie, almeno nove sono in condizioni “molto gravi” e altre otto in condizioni “gravi”. I feriti totali, secondo la stampa iberica, potrebbero essere almeno 30.

Le prime notizie

Il direttore generale dei servizi d’emergenza regionali dell’Aragona, Miguel Ángel Clavero, ha riferito a Rtve che, per il momento, almeno tre persone sono state portate in ospedale: una in prognosi riservata con una frattura e due in condizioni gravi, di cui una con probabile necessità di un intervento urgente. Rispetto alla dinamica dell’accaduto, Clavero ha spiegato che “a quanto risulta, c’è stato un problema a una delle pulegge di ritorno della seggiovia. Questo ha fatto sì che il cavo perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti appesi tra i pilastri della seggiovia”.

“Sono impressionato dalle notizie dell’incidente nella stazione di Astún”, ha scritto su X il premier spagnolo, Pedro Sánchez. “Ho parlato con il presidente dell’Aragona, Jorge Azcón per offrirgli tutto il sostegno possibile del governo. Tutto il nostro affetto per i feriti e le loro famiglie”, ha aggiunto.