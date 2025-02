Un uomo di 76 anni ha sparato al gatto del suo vicino di casa a Narni, in provincia di Terni, lo scorso 16 febbraio, perché infastidito dalla presenza del felino nel proprio giardino. Già gravato da precedenti per maltrattamenti di animali, l’anziano ha imbracciato un fucile da caccia regolarmente detenuto e ha sparato all’animale. Il gatto, soccorso dal proprietario e preso in cura da una clinica veterinaria, è riuscito a salvarsi, ma ha perso la vista a causa di alcune schegge che lo hanno raggiunto agli occhi. Oltre alla denuncia, per il 76enne è scattato il ritiro cautelare delle armi, ai sensi dell’articolo 39 del Tulps.