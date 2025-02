Un gattina agonizzante è stata ritrovata in un campo a Rovato, in provincia di Brescia. Qualcuno le ha sparato, lasciandola poi in strada ferita all’orecchio e alla testa. A rendere noto questo ennesimo caso di violenza contro gli animali è la stessa volontaria che, giovedì 30 gennaio, mentre passeggiava con il suo cane, l’ha ritrovata e tratta in salvo, facendo però una triste scoperta: durante le operazioni mediche per curarla sono stati estratti due pallini di piombo dal corpo, chiaro segno di un’aggressione.

Il racconto della volontaria che ha salvato la gattina

“Stavo passeggiando con il mio cane quando ho intravvisto una sagoma bianca, realizzando poi che si trattava di una gattina accovacciata”, spiega Pironella Begni. “L’ho immediatamente recuperata e l’ho portata tempestivamente dal veterinario – racconta – e dalla prima visita è emerso come le sue condizioni fossero estremamente gravi: l’ipotesi era anche quella di procedere con un’eutanasia ma ci siamo resi conto che la gatta era comunque reattiva e che cercava del cibo, così ho chiesto di fare il possibile per provare a salvarla”. La micia sta piano piano recuperando le forze, mangia e reagisce bene alle terapie.