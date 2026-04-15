Un uomo di 61 anni avrebbe spinto giù dal balcone la moglie, 54 anni, per poi gettarsi a sua volta nel vuoto.

I due sono stati trovati senza vita, uno accanto all’altra, sulla rampa del garage del condominio in cui abitavano. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero precipitate da un’altezza di circa tre metri, dal balcone dell’appartamento situato in via Vittorio Veneto, a Bisceglie.

Una vicina, sentita dai carabinieri, ha riferito di aver assistito alla scena e ha raccontato che la coppia era in fase di separazione. La donna avrebbe inoltre udito le urla della vittima poco prima della caduta.

La coppia aveva due figli: uno residente in Svizzera, l’altro a Trani. Le vittime sono state identificate come Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile.