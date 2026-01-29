Spinto contro un muro e minacciato: “Io ti uccido. Io ti uccido”. È quanto sarebbe accaduto, secondo una denuncia, a un ragazzo di 14 anni che frequenta l’ultimo anno di una scuola media nel Brindisino. A finire sotto accusa è un docente. I genitori del ragazzo, assistiti dall’avvocato Antonello Anglani, hanno formalizzato la denuncia alla Polizia, informando anche il dirigente scolastico, che ha disposto l’apertura di un’indagine interna.

L’episodio, stando al racconto del minore, si sarebbe verificato in classe durante l’attività didattica: dopo un rimprovero, l’insegnante lo avrebbe strattonato, spinto contro un muro e minacciato di morte. Nella denuncia vengono ipotizzati i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina, ipotesi ora al vaglio degli inquirenti. Al momento non risultano provvedimenti a carico del docente: c’è solo la querela di parte. I genitori hanno precisato che l’iniziativa non ha fini di lucro e che un eventuale risarcimento sarebbe devoluto a una Onlus a sostegno di ragazzi orfani.