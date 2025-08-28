Torna a casa, scopre che la casa è stata svaligiata dai ladri e muore d’infarto: è successo, riferisce oggi l’edizione umbra del Messaggero, ad un uomo di 68 anni, a Spoleto (Perugia).

Martedì sera, dopo cena, era uscito insieme alla moglie per fare una passeggiata.

Abitazione messa completamente a soqquadro

Al momento del rientro, intorno alle 23.00, ha trovato che l’abitazione era stata messa completamente a soqquadro dai ladri. L’uomo ha iniziato a sentirsi male e si è accasciato a terra.

La moglie ha dato l’allarme e sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno cercato in ogni modo di rianimarlo, ma i tentativi si sono rivelati vani.

Nella zona, quella del sessantottenne risulterebbe l’unica abitazione presa di mira quella sera, tanto che – scrive il Messaggero – tra i conoscenti c’è chi ha ipotizzato che i malviventi siano passati all’azione dopo aver monitorato i movimenti dei due coniugi. L’uomo, oltre alla moglie, lascia due figlie e una nipote.