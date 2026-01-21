Doveva essere il giorno più bello della sua vita, ma il matrimonio si è trasformato in un epilogo inatteso e surreale. È accaduto a Grosseto, dove un giovane di vent’anni, originario della Tunisia, è stato arrestato proprio il giorno delle nozze, subito dopo essersi scambiato le fedi con la sua compagna. La coppia, formata da due coetanei, era arrivata in Comune emozionata e pronta a celebrare un momento atteso da tempo. La sposa, originaria della Maremma, è in attesa di un bambino e il matrimonio rappresentava l’inizio di una nuova fase della loro vita insieme.

Quello che lo sposo ignorava, però, era che su di lui pendeva un ordine di esecuzione per una rapina commessa a Civitavecchia nel 2023. Un provvedimento che è emerso grazie alle pubblicazioni di matrimonio, obbligatorie per legge, che hanno consentito alle autorità di risalire alla sua posizione giudiziaria.

Le pubblicazioni e l’arresto dopo la cerimonia

Proprio le pubblicazioni hanno fatto scattare i controlli e permesso ai carabinieri di individuare il giovane. Martedì mattina i militari si sono presentati in Comune a Grosseto, dove hanno trovato i due futuri sposi pronti a celebrare il matrimonio civile. Valutata la situazione, i carabinieri hanno deciso di attendere la fine della cerimonia, consentendo alla coppia di pronunciarsi il fatidico “sì” davanti a parenti e amici.

Terminata la celebrazione, però, è scattato l’arresto: il ventenne è stato ammanettato e condotto in caserma per l’esecuzione del provvedimento giudiziario legato alla rapina avvenuta due anni prima.