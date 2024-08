Braccialetto elettronico per madre e figlia nel Bresciano. Sono accusate di stalking nei confronti dell’ex fidanzato della ragazza. Vittima un 28enne che ha raccontato alle forze dell’ordine che per un anno è stato seguito ovunque dalla ex e dalla madre della giovane.

In palestra, al cinema, sotto casa della sua migliore amica, al lavoro,al centro commerciale e addirittura al comando della Polizia locale. Ora le due donne dovranno rimanere almeno 500 metri distanti dal 28enne.