Il presidente francese Emmanuel Macron, parlando dei progetti per lo Stretto di Hormuz durante un incontro con i suoi consiglieri e i membri del suo governo, ha dichiarato che “circa 15 Paesi sono attualmente mobilitati e partecipano alla pianificazione, sotto la guida della Francia, per consentire l’attuazione di questa missione strettamente difensiva in coordinamento con l’Iran per facilitare la ripresa del traffico”. La Francia si è messa quindi alla guida di una coalizione di Paesi che aiuterà la ripresa del traffico regolare nello stretto.

Su quale sarà il futuro dello Stretto, l’Iran sembra avere le idee chiare. La Repubblica islamica si impegna già da ora a riaprirlo in maniera definitiva e chiede per il futuro una tassa di 2 milioni di dollari alle navi di passaggio. Tassa che verrebbe divisa con il vicino Oman. I proventi finirebbero poi nella ricostruzione del Paese largamente distrutto, in queste settimane, dalle bombe Usa e israeliane.

Nella partita sulla gestione dello Stretto di Hormuz sarà presente anche l’Onu? L’agenzia marittima delle Nazioni Unite, dopo aver accolto positivamente l’annuncio di Usa e Iran su un cessate il fuoco, ha invocato un meccanismo internazionale per “garantire la sicurezza della navigazione” commerciale nello Stretto. Lo si legge in una dichiarazione diffusa da Londra dove ha sede l’organizzazione.

Trump invece, nell’annunciare la tregua, ha parlato su Truth di età dell’oro per il Medio Oriente aggiungendo che “gli Stati Uniti d’America aiuteranno a gestire il traffico nello Stretto di Hormuz. Ci saranno molte azioni positive! Si guadagneranno molti soldi. L’Iran potrà iniziare il processo di ricostruzione. Faremo rifornimento di ogni genere e resteremo lì ad ‘aspettare’ per assicurarci che tutto vada bene. Sono fiducioso che andrà così. Proprio come la stiamo vivendo negli Stati Uniti, questa potrebbe essere l’età dell’oro del Medio Oriente!!!”.