Nella zona di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, due cercatori di asparagi sono morti nello stesso giorno a poche ore di distanza, stroncati entrambi da un malore improvviso. Uno dei due cercatori di asparagi è stato colto da un malore fulminante nella mattinata di domenica 22 marzo. L’uomo è riuscito ad avvicinarsi alla strada, ma è deceduto poco dopo. È stato poi raggiunto a piedi dall’ambulanza e il suo corpo è stato infine recuperato dai vigili del fuoco. Al momento, dalle prime verifiche, non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse da un malore.

Il secondo decesso

Nel pomeriggio dello stesso giorno, a Monte Sant’Angelo a Palombara, nel territorio comunale di San Felice a Cancello, un altro cercatore di asparagi di 64 anni si è sentito male nei boschi ed è stato stroncato da un malore improvviso. Il 64enne è stato raggiunto dai tecnici e dal personale sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, giunti sul posto con i Carabinieri della stazione locale e con l’equipe del 118 dell’Asl di Caserta. Nonostante il tempestivo intervento, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.