Sul web si faceva chiamare “La tipa che spaccia roba di lusso”, arrestata mamma pusher con 240 grammi di cocaina rosa
Aveva in casa 241 grammi di cocaina rosa, per un valore vicino ai 100mila euro: una 29enne incensurata è stata arrestata dai carabinieri tra Napoli e Portici mentre accudiva il figlio di sei anni. La donna, individuata grazie a un’attività di web patrolling, è ora ai domiciliari e ha ammesso di spacciare per conto terzi. L’operazione è scattata dopo settimane di monitoraggio online, dove la giovane era segnalata come “la tipa che spaccia roba di lusso”, chiaro riferimento alla cocaina, venduta anche a 400 euro al grammo.
I militari della stazione di Varcaturo sono così risaliti alla sua identità e all’abitazione, in via provinciale Botteghelle, al confine tra Napoli e Portici. Durante il blitz, avvenuto in un appartamento al piano terra di circa 50 metri quadrati, i carabinieri hanno trovato il bambino in casa e hanno operato con cautela. La donna ha subito collaborato, indicando il nascondiglio: un mobile del corridoio, dove erano conservati 241 grammi di cocaina rosa, suddivisi in una busta grande e tre più piccole. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. La 29enne ha dichiarato di spacciare per mantenere il figlio. Sono in corso indagini per risalire alla rete dietro lo smercio.