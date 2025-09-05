Una turista americana di 42 anni, appena arrivata alla stazione Termini di Roma, nel pomeriggio del 30 agosto, si è rivolta a un agente per chiedere informazioni su dove trovare un taxi. Indicata correttamente verso la zona di stazionamento ufficiale, la donna è stata intercettata da un ottantaduenne che si spacciava per tassista, pur non avendo alcuna licenza.

Ignara della situazione, la turista è salita a bordo credendo si trattasse di un normale taxi e ha chiesto di essere accompagnata in hotel, all’Aventino. Durante il tragitto, però, l’uomo ha iniziato a palpeggiarla con insistenza, toccandole braccia, gambe e tentando persino di baciarla. A rendere più inquietante la vicenda, le frasi pronunciate con tono scherzoso – “Sei bellissima”, “Mi vuoi sposare?” – che hanno aggiunto un livello di disagio e paura alla già difficile condizione della passeggera.

La denuncia e l’arresto

La donna, pur scioccata, ha mantenuto lucidità e si è rassicurata controllando sul proprio smartphone che il percorso verso l’albergo non subisse deviazioni. Giunta finalmente a destinazione, è riuscita a scendere dall’auto e a chiedere immediatamente aiuto. L’uomo, convinto di farla franca, non sapeva però che la turista indossava occhiali dotati di microcamera, in grado di registrare l’intera aggressione.

Il materiale video è stato consegnato ai carabinieri, che hanno agito con rapidità. Grazie alla collaborazione tra le stazioni di Aventino e Termini, l’anziano è stato rintracciato e identificato in poche ore. Si tratta di un italiano incensurato, già segnalato in passato per l’attività abusiva di tassista. Adesso dovrà rispondere di violenza sessuale.