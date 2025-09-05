Tassista abusivo molesta una turista, incastrato dal filmato registrato dagli occhiali con la telecamera
Una turista americana di 42 anni, appena arrivata alla stazione Termini di Roma, nel pomeriggio del 30 agosto, si è rivolta a un agente per chiedere informazioni su dove trovare un taxi. Indicata correttamente verso la zona di stazionamento ufficiale, la donna è stata intercettata da un ottantaduenne che si spacciava per tassista, pur non avendo alcuna licenza.
Ignara della situazione, la turista è salita a bordo credendo si trattasse di un normale taxi e ha chiesto di essere accompagnata in hotel, all’Aventino. Durante il tragitto, però, l’uomo ha iniziato a palpeggiarla con insistenza, toccandole braccia, gambe e tentando persino di baciarla. A rendere più inquietante la vicenda, le frasi pronunciate con tono scherzoso – “Sei bellissima”, “Mi vuoi sposare?” – che hanno aggiunto un livello di disagio e paura alla già difficile condizione della passeggera.
La denuncia e l’arresto
La donna, pur scioccata, ha mantenuto lucidità e si è rassicurata controllando sul proprio smartphone che il percorso verso l’albergo non subisse deviazioni. Giunta finalmente a destinazione, è riuscita a scendere dall’auto e a chiedere immediatamente aiuto. L’uomo, convinto di farla franca, non sapeva però che la turista indossava occhiali dotati di microcamera, in grado di registrare l’intera aggressione.
Il materiale video è stato consegnato ai carabinieri, che hanno agito con rapidità. Grazie alla collaborazione tra le stazioni di Aventino e Termini, l’anziano è stato rintracciato e identificato in poche ore. Si tratta di un italiano incensurato, già segnalato in passato per l’attività abusiva di tassista. Adesso dovrà rispondere di violenza sessuale.