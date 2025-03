Allarme rosso per la bella concorrente del programma: da Temptation Island all’ospedale, cosa le è successo.

Una nota concorrente di Temptation Island ha annunciato qualcosa di sconvolgente in questi giorni, proprio sulla sua pagina del social network su cui è più famosa e seguita – Instagram – davanti ai suoi circa 187mila followers, guadagnati sopratutto tramite la sua partecipazione al programma ma anche grazie alle esperienze fatte in un altro ambito, uno in cui ha guadagnato grande popolarità.

La ex concorrente, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe addirittura dovuta correre in ospedale di fronte ad un problema che si è acuito improvvisamente non lasciandole scelta se non raggiungere il pronto soccorso e chiedere consulenza da parte dei medici di turno. La notizia ha sconvolto pesantemente i fans della donna, al punto che ella stessa ha dovuto mettere una storia su Instagram per aggiornarli sulle sue condizioni.

Il dramma, dunque, che ha coinvolto Valeria Liberati, ex concorrente del programma in cui assistiamo a tentazioni romantiche ed intrighi con il bellissimo panorama di una spiaggia assolata come sfondo è arrivato a centinaia di migliaia di persone. Ma cosa è successo esattamente alla ragazza e soprattutto, come sta ora? Andiamo a sentire cosa ha detto la Liberati stessa direttamente tramite i suoi canali social.

Valeria Liberati, attimi di terrore in ospedale

La ragazza di appena 27 anni divenuta celebre tramite il programma è famosa nel mondo del benessere fisico: ha studiato allo IED e si è poi spostata nel campo del fitness e della comunicazione digitale, collaborando con diverse importanti realtà editoriali prima di apparire in televisione durante un’edizione del programma. Non poteva però aspettarsi l’ultima novità purtroppo non positiva che si è abbattuta sulla sua vita.

La ragazza si è recata in ospedale dove i medici le avrebbero trovato delle cisti ai follicoli delle ovaie – come essa stessa ha raccontato tramite una storia sul social – che hanno necessitato di un immediato ricovero. Benché non si tratti di un problema medico troppo pressante, è imperativo curarsi per evitare che peggiori, questo è stato il parere dei dottori che hanno seguito la Liberati in queste ore.

Alla giovane è stata sottoposta una terapia per risolvere il prima possibile la situazione che le ha causato Diversi problemi di salute come ella stessa ha spiegato. Le è stato inoltre prescritto del riposo, cosa che forse e comprensibilmente la terrà lontana dai social network e dal suo lavoro per un po’. Non ci resta che augurare a Valeria una pronta ripresa ed un periodo di riposo assieme ai suoi cari che potranno sostenerla in questo momento non esattamente bellissimo da affrotnare.