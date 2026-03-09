Cristina Colturi, una ragazza di 28 anni originaria di Castelnuovo Bozzente (Como), ma residente da un anno a Tenerife, nelle isole Canarie, è morta domenica in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lo scorso venerdì durante un volo con un parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada. Secondo quanto ricostruito, il parapendio sul quale volava Cristina accanto a un istruttore – ferito, ma sopravvissuto – si sarebbe schiantato al suolo in una zona rocciosa.

L’espianto degli organi

Dall’Italia, la famiglia di Cristina ha autorizzato l’espianto degli organi. A distanza di alcune ore dal decesso, sono stati già impiantati in alcuni pazienti due degli organi espiantati alla ragazza È quanto confermano all’Ansa dal centro di coordinamento dei Trapianti dell’Hospital Universitario, dove la giovane era stata trasferita in gravi condizioni venerdì, dopo l’incidente. La salma di Cristina è stata trasferita nel vicino Istituto Anatomico Forense, per essere sottoposta ad autopsia come previsto dalla proceduta giudiziaria per l’inchiesta aperta per accertare le cause dell’incidente.

A Tenerife, dove si era trasferita da un anno dopo avere vissuto in diverse città europee, Cristina si occupava di armocromia in diverse strutture alberghiere. Come spiegato al quotidiano La Provincia di Como dal fratello della ragazza, il volo con il parapendio era un regalo di Natale del compagno della 28enne. Cristina aveva già provato questa attività in passato e avrebbe voluto ripetere l’esperienza alle Canarie.