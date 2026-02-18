Un cittadino straniero di 45 anni, visibilmente ubriaco, sull’uscio di un supermercato si è avvicinato ad una donna che stava uscendo dopo aver fatto la spesa in compagnia del figlio e le ha urlato: “Questo non è tuo figlio, dammelo!” Poi ha tentato di prenderlo in braccio. Il fatto è accaduto nella serata di martedì 17 febbraio dinanzi ad un supermercato di via Atellana a Caivano in provincia di Napoli. L’uomo è stato arrestato.

A ricostruire la vicenda, grazie alla testimonianza delle persone presenti e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono stati i Carabinieri che sono stati allertati da una telefonata.

Dagli accertamenti è emerso che poco prima due donne sono, con i loro bambini di 5 ed 8 anni, nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. All’uscita si è avvicinato loro un uomo, di nazionalità ghanese, che ha urlato: “Questo non è tuo figlio, dammelo!” indicando il bimbo di 5 anni.

La mamma, aiutata dalla sua amica, a questo punto è rientrata nel supermercato e l’uomo ha iniziato a seguirla. È intervenuta una cassiera e l’uomo è scappato. Intanto, davanti al supermercato, è arrivato il papà del bimbo.

La donna è talmente scossa da non raccontare cosa è appena accaduto. La famiglia arriva a casa. Ma poco dopo bussano alla porta i carabinieri che hanno appena ricostruito i fatti e che hanno visto tutto grazie alle immagini delle telecamere. La donna scoppia a piangere e racconta quegli attimi di paura.

I militari hanno trovato il 45enne che bazzicava ancora nei pressi del market e lo hanno arrestato. È stato trasferito in carcere, deve rispondere di tentato sequestro di persona.