Tenta di sventare una rapina, 26enne accoltellato e ucciso

Un ragazzo di 26 anni, Giacomo Gobbato, di Mestre (Venezia), è morto dopo aver tentato di sventare una rapina a una donna. E un altro giovane che era con lui è rimasto ferito. Tutto è avvenuto la scorsa notte a Mestre. L’aggressore, di origini straniere, sarebbe stato sottoposto a fermo. Lo riferiscono i siti dei quotidiani locali.

Le prime notizie

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 23.00 di venerdì sera, nel centrale Corso del Popolo. I due giovani hanno cercato di fermare il rapinatore che aveva aggredito la donna, il quale ha estratto un coltello e ha colpito entrambi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, ai quali Gobbato è subito apparso in gravissime condizioni, ed è deceduto dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Angelo ma non c’è nulla da fare. L’altro aggredito avrebbe riportato ferite alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita. Gobbato e l’altro ferito frequentavano il centro sociale “Rivolta” di Marghera, che oggi su Facebook esprime “un dolore che toglie le parole”.