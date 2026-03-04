Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 7.05 con epicentro sull’Etna, a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa quattro chilometri. Il sisma, nettamente avvertito dalla popolazione, non ha causato al momento danni a persone o cose.

La scossa è stata percepita in modo distinto a Catania e in diversi comuni dell’area etnea, ma anche nelle province di Messina e Siracusa, fino ad Augusta. La prima stima diffusa dall’Ingv indicava una magnitudo compresa tra 4.1 e 4.6; la localizzazione automatica, ancora in fase di verifica, ha poi fissato il valore a 4.5.

L’evento è stato registrato dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo di Catania. L’ipocentro superficiale, a meno di quattro chilometri di profondità, spiega perché la scossa sia stata avvertita in maniera così chiara su un’area ampia della Sicilia orientale.